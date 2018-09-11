Поклонская заявила, что пять депутатов проверят из-за возможных нарушений

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Комиссия ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах поручила провести проверку компетентным органам в отношении ряда депутатов, заявила председатель комиссии Наталья Поклонская.

"Решение о проведении проверки по возможным нарушениям закона принято в отношении пяти депутатов… (из) фракции "Справедливая Россия" и "Единая Россия", — сказала Поклонская журналистам по итогам заседания комиссии.

Глава комиссии отметила, что намерена направить соответствующие запросы о проверке в Генеральную прокуратуру, ФСБ России и Росфинмониторинг на этой неделе.