ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток в Белгородской области зарезал свою бабушку, которая заставляла его ходить в школу, сообщило СУСК по региону во вторник.

Инцидент произошел в городе Старый Оскол, 14-летний мальчик жил вдвоем с бабушкой, пока его мама была на отдыхе.

"По версии следствия, в начале сентября 2018 года подозреваемый несколько дней не ходил в школу, на этой почве у него с бабушкой были постоянные конфликты. Седьмого сентября этого года бабушка очередной раз стала упрекать внука, в ответ он схватил кухонный нож и нанес 62-летней женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

"Испугавшись содеянного, подозреваемый несколько дней пробыл с погибшей бабушкой в квартире, ожидая приезда матери с отдыха. Она и обратилась в правоохранительные органы", — отмечает следствие.

В настоящее время подросток задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

Уточняется, что в ходе расследования следователи изучают условия жизни школьника, особенности его развития, круг общения и влияние на него старших по возрасту.