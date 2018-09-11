Участницу Pussy Riot арестовали на двое суток за неповиновение полиции

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник арестовал на два дня участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину за неповиновение полицейскому, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Однако ввиду того, что это время девушка уже провела в отделе полиции до заседания суда, ее освободили.

"Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"", — пояснила Царева.

Согласно протоколу, Никульшина и ее подруга не позволили проверить их автомобиль "на предмет террористической угрозы".

Никульшина стала известна после акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В финальном матче три девушки и молодой человек выбежали в полицейской форме на поле, с которого были оперативно удалены сотрудниками стадиона. Их отвезли в отдел полиции, где составили административные протоколы.