Одного из подозреваемых в нападении на школу в Перми признали невменяемым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Одного из подростков, напавших на школьников в Перми в январе, признали невменяемым. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Я думаю, что суд состоится, и будет понятна позиция в отношении еще одного молодого человека", — добавила она.

Омбудсмен отметила, что инцидент в школе заставил Пермский край внедрить комплексный системный подход к обеспечению безопасности детей. "Ситуация, безусловно, до сих пор на контроле. Самое главное, что эта ситуация стала для региона таким толчком к развитию", — сказала Кузнецова. По ее словам, в крае приняты комплексные меры, касающиеся не только антитеррористической защищенности школ, но и профилактической работы с несовершеннолетними.

"Подход очень системный, очень грамотный, и самое главное, там началась подготовка специалистов-психологов", — заключила Кузнецова.

Драка с поножовщиной произошла в пермской школе №127 15 января. Двое подростков с охотничьими ножами напали на школьников, пострадали 15 человек, в том числе ученики младших классов и учительница. Нападавших задержали и после лечения в больнице перевели в СИЗО. Им предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". В июле представитель Мотовилихинского районного суда Перми сообщил РИА Новости, что одного из обвиняемых переведут на два месяца в психиатрическую лечебницу.