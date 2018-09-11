В Дзержинске завершили работы по разминированию завода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Работы по разбору завалов и разминированию снарядов на территории цеха по утилизации мин на заводе имени Свердлова в Дзержинске завершены, угрозы повторных взрывов нет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром 31 августа произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Для опознания тел погибших была назначена генетическая экспертиза. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Четвертого сентября глава Ростехнадзора Алексей Алешин заявил журналистам, что опасность повторных взрывов сохраняется на заводе имени Свердлова в Дзержинске, активная проверка причин ЧП, при котором погибли пять человек, начнется после ее устранения.

"Сейчас все работы по разминированию в цехе завода имени Свердлова завершены. Саперами было найдено 164 боеприпаса. Все они были уничтожены путем девяти подрывов. Разбор завалов также завершен. Пока велось разминирование, никаких происшествий не было. Сейчас угрозы нет, повторных взрывов можно не бояться", — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что в работах на месте взрыва на заводе были задействованы 242 человека и 65 единиц техники, из них от МЧС было 104 человека и 26 единиц техники.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.