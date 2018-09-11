На Ставрополье задержали студента, облившего трех девушек кислотой

Подозреваемый в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае

Подозреваемый в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Задержан подозреваемый в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних летом 2017 года в Ставропольском крае, им оказался студент медицинского колледжа, сообщает во вторник Следственный комитет России на своем канале в WhatsApp.

"Задержан 19-летний житель Буденновска, который в июне прошлого года беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушки, а через три дня облил кислотой еще двух несовершеннолетних. Потерпевшие получили ожоги различной степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства.

В СК сообщили, что для проверки на причастность к данным преступлениям были отобраны образцы ДНК у более чем 2 тысяч человек. На днях удалось установить и задержать подозреваемого, им оказался студент медицинского колледжа.

"Его образцы совпали со следами, обнаруженными на банке из-под кислоты с места происшествия. В ходе допроса молодой человек сознался в содеянном", — сообщает СК.

По данным ведомства, свои поступки задержанный объяснил тем, что таким образом он вымещал накопившуюся злобу и агрессию. В связи с этим следствие в ближайшее время решит вопрос о назначении молодому человеку психолого-психиатрической экспертизы. В настоящее время по ходатайству следователя суд отправил подозреваемого под стражу.