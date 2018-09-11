МВД уточнило число пострадавших в ДТП с автобусом под Орлом

ВОРОНЕЖ, 11 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще трое получили травмы, по уточненным данным, при столкновении рейсового автобуса с иномаркой в Орловской области, сообщает управление МВД по региону.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и двое получили травмы в результате аварии на 332-м километре федеральной автодороги М-2 "Крым" в Мценском районе Орловской области, где столкнулись автобус и легковушка.

"Предварительно установлено, что сегодня около 7 часов 5 минут в районе населенного пункта Первый Воин Мценского района водитель автомобиля Daewoo Nexia (двигался в сторону Орла) допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским рейсовым автобусом ПАЗ", — говорится в сообщении.

По данным полиции, автобус выполнял рейс "Орел — Мценск".

"В результате ДТП погибли пассажиры легкового автомобиля — женщина и мужчина, водитель госпитализирован. Двум пассажирам автобуса оказывается медицинская помощь", — информирует полиция.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники госавтоинспекции.