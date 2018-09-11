Водителю, сбившему шесть человек в Пермском крае, стало плохо за рулем

ПЕРМЬ, 11 сен — РИА Новости. Водитель, сбивший шесть человек на пешеходном переходе в городе Чусовой Пермского края, потерял управление автомобилем, потому что ему стало плохо, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

По уточненным данным, во вторник в 8.30 мск в частном секторе города Чусовой на улице Кирова, 16 произошло ДТП. Предварительно установлено, что в происшествии пострадали два сотрудника подрядной организации, которые осуществляли работы вдоль дороги, и два пешехода. Сбивший людей автомобиль "ВАЗ-21074" двигался по дворовой территории частного сектора, в нем вместе с водителем находился один пассажир.

"Водителю 1962 года рождения стало плохо, он утерял контроль за транспортным средством, и совершил наезд на граждан", — говорится в сообщении.

Ранее в минздраве Пермского края РИА Новости сообщили, что двое из шести пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Все они госпитализированы в медицинские учреждения Чусового. Из Перми в город дополнительно отправлен травматолог санавиации и реанимобиль медицины катастроф.