Двое из шести сбитых в Пермском крае людей находятся в тяжелом состоянии

ПЕРМЬ, 11 сен — РИА Новости. Двое из шести пострадавших в городе Чусовой, которых водитель сбил на пешеходном переходе, находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

Как сообщил ранее представитель экстренных служб региона, во вторник в 8.55 мск при переходе проезжей части в городе Чусовом автомобиль неустановленной марки сбил людей на пешеходном переходе и скрылся.

"По предварительным данным, шесть пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести", — рассказали в минздраве.

По данным ведомства, помощь пострадавшим оказывается в Чусовом. Из Перми в город дополнительно отправлен травматолог санавиации и реанимобиль медицины катастроф.