В Пермском крае водитель сбил шестерых пешеходов и скрылся

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Автомобиль во вторник сбил шесть человек, переходивших дорогу в городе Чусовом Пермского края, водитель останавливаться не стал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В 08.55 при переходе проезжей части автомобиль неустановленной марки сбил шесть пешеходов и скрылся", — сказал собеседник агентства.

Все пострадавшие госпитализированы, в каком состоянии — не уточняется.

Как рассказал РИА Новости представитель Центрального регионального главка МЧС РФ, ДТП произошло возле дома №16 на улице Кирова. Детей среди пострадавших нет.