В Иркутске туристический автобус столкнулся с минивэном

ИРКУТСК, 11 сен – РИА Новости. Минивэн въехал в туристический автобус в Иркутске, один человек погиб, десять пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что пострадавшие пассажиры автобуса – граждане Китая.

Toyota Town Ace в 04.00 (23.00 мск) на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковской столкнулся с автобусом Kia Grandbird.

"Водитель иномарки проигнорировал знак "Уступи дорогу" и допустил на перекрестке столкновение. Он погиб на месте. В автобусе пострадали десять человек", — сообщили в МВД.

По данным минздрава региона, из десяти пострадавших госпитализирован один, шесть находятся на обследовании.