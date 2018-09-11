В Крыму задержали украинских рыбаков

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В понедельник утром у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района крымские пограничники задержали двоих украинцев на моторной лодке. Об этом сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Крыму.
"Иностранные граждане задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке. При осмотре плавсредства рыбаков на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб. В ходе опроса моряки сообщили, что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", — сказано в сообщении.
Украинцы задержаны на 48 часов для подтверждения личности, "полного вытрезвления" и выяснения обстоятельств совершенного правонарушения, добавили в Погрануправлении.
Задержания украинских судов
По сведениям украинского ведомства, экипаж судна находится на пограничной заставе в Севастополе.
В минувшем мае российские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно, которое занималось незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщило крымское Пограничное управление ФСБ.
Против капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041 возбудили уголовное дело о браконьерстве. Как выяснилось, накануне задержания рыбаки расставили в исключительной экономической зоне России сети для вылова камбалы-калкан. Однако добыча этой рыбы запрещена в акватории Черного моря с середины апреля до середины июня.
Экипаж украинского рыболовецкого судна нанес ущерб экологии Черного моря, который, по предварительной оценке, составил более 440 тысяч рублей.
"В ходе проведения мероприятий с задержанным украинским судном предотвращено нанесение крупного ущерба экологии Черного моря. Благодаря своевременно принятым мерам, крымскими пограничниками вытралено свыше 9300 метров сетей, спасены 161 камбала-калкан, 3 акулы-катран, 4 травяных краба. Все животные возвращены в естественную среду обитания. К сожалению, 46 особей дельфинов, 17 камбал и 2 акулы погибли. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей", — говорится в сообщении ФСБ.
Борьба с браконьерами
Обстановка в Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Госпогранслужба Украины ранее заявила, что представители РФ в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие на Украину суда. Крымское Погрануправление ФСБ сообщило, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.
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