В Крыму задержали украинских рыбаков

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В понедельник утром у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района крымские пограничники задержали двоих украинцев на моторной лодке. Об этом сообщает Погрануправление ФСБ РФ по Крыму.

"Иностранные граждане задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке. При осмотре плавсредства рыбаков на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб. В ходе опроса моряки сообщили, что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", — сказано в сообщении.

Украинцы задержаны на 48 часов для подтверждения личности, "полного вытрезвления" и выяснения обстоятельств совершенного правонарушения, добавили в Погрануправлении.

Задержания украинских судов

В конце августа полиция Украины заявила, что в Крыму российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЯОД 2105 и четырёх членов экипажа. Позднее Погрануправление ФСБ по Крыму подтвердило данную информацию.

По сведениям украинского ведомства, экипаж судна находится на пограничной заставе в Севастополе.

В минувшем мае российские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно, которое занималось незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщило крымское Пограничное управление ФСБ.

Против капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041 возбудили уголовное дело о браконьерстве. Как выяснилось, накануне задержания рыбаки расставили в исключительной экономической зоне России сети для вылова камбалы-калкан. Однако добыча этой рыбы запрещена в акватории Черного моря с середины апреля до середины июня.

Экипаж украинского рыболовецкого судна нанес ущерб экологии Черного моря, который, по предварительной оценке, составил более 440 тысяч рублей.

"В ходе проведения мероприятий с задержанным украинским судном предотвращено нанесение крупного ущерба экологии Черного моря. Благодаря своевременно принятым мерам, крымскими пограничниками вытралено свыше 9300 метров сетей, спасены 161 камбала-калкан, 3 акулы-катран, 4 травяных краба. Все животные возвращены в естественную среду обитания. К сожалению, 46 особей дельфинов, 17 камбал и 2 акулы погибли. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей", — говорится в сообщении ФСБ.

Борьба с браконьерами

Ранее в крымском Погрануправлении ФСБ ранее заявили, что российские пограничники намерены бороться с браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими.

Обстановка в Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России. Госпогранслужба Украины ранее заявила, что представители РФ в Азовском море с 30 апреля ежедневно останавливают для досмотра следующие на Украину суда. Крымское Погрануправление ФСБ сообщило, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

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