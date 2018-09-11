На Варшавском шоссе в Москве фура врезалась в семь автомобилей

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Грузовой автомобиль врезался в семь машин на Варшавском шоссе на юге Москвы, один человек погиб, трое получили ранения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Грузовой автомобиль, по предварительным данным, столкнулся с семью автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора на Варшавском шоссе. Водитель фуры уснул за рулём", — сказал собеседник.

По предварительным данным, в ДТП участвовал автобус.

"В результате один человек погиб, ещё трое ранены", — рассказали в ГИБДД.

Обстоятельства ДТП уточняются. На месте работают сотрудники полиции.