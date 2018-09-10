Россия экстрадировала голливудского продюсера в Армению

ЕРЕВАН, 10 сен — РИА Новости. Голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна экстрадировали из России в Армению, где он проходит по делу о мошенничестве, сообщили в понедельник в пресс-службе армянской полиции.

"Шестого сентября сотрудники Главного управления уголовного розыска полиции Армении этапировали из Российской Федерации в Армению, гражданина США Степана Мартиросяна 1959 года рождения, который с 6 октября 2017 года разыскивался отделом полиции ереванских районов Канакер-Зейтун по обвинению в мошенничестве", — сообщается на сайте ведомства. Там же выложены видеокадры с экстрадиции обвиняемого.

В Армении Мартиросян был заочно арестован. "При объявлении в розыск в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста", — заявили в пресс-службе.

Ранее Верховный суд РФ признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче Мартиросяна. Он работал с такими звездами, как Марк Уолберг и Арнольд Шварценеггер.

Жалоба на постановление Генпрокуратуры о выдаче Мартиросяна в Армению рассматривалась ВС РФ повторно. В апреле Верховный суд отменил решение Мосгорсуда, признавшего законным решение об экстрадиции продюсера в Армению, и направил дело на новое рассмотрение, однако решение ГП было вновь признано законным. В ходе процесса защита тщетно пыталась приобщить к материалам дела жалобы сестры Мартиросяна на угрозы от неизвестных. Адвокат Дмитрий Рощин просил отложить заседание, пока СК РФ не разберется с этим вопросом. Суд отказал.

Другой адвокат Павел Тимошенков доказывал, что постановление Генпрокуратуры следует считать необоснованным из-за процессуальных нарушений, а обвиняемого надо освободить и отпустить в США. По его мнению, у Армении нет никаких оснований требовать выдачи продюсера, поскольку заведенное на него дело "фактически нарушает территориальную юрисдикцию и является сфабрикованным".

Живя в США, Мартиросян в качестве исполнительного продюсера участвовал в создании художественных фильмов "Уцелевший" и "Город порока" с Марком Уолбергом в главных ролях, а также кинокартин "Патруль", "Мерзлая земля" и "План побега", в которых играли Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и Джейк Джилленхол. По его словам, с 2001 года он работал генеральным менеджером по инвестициям, недвижимости и кинобизнесу в компании бизнесмена Виталия Григорьянца, председателя совета Армбизнесбанка.

С октября 2017 года 59-летний продюсер содержался в московском СИЗО №4 ("Медведь") из-за запроса Армении о выдаче. Мартиросяна обвиняют в том, что в 2011–2013 годах он присвоил 50 миллионов долларов, выделенных на покупку прав на фильмы. Возбуждение уголовного дела в Армении объясняется тем, что именно в Ереване находится головной офис Армбизнесбанка. Рощин и его подзащитный доказывали, что уголовное преследование кинопродюсера сфабриковано, якобы чтобы тот не смог снять позитивный фильм о Владимире Путине с участием голливудских звезд. Рощин утверждал, что "задержание Мартиросяна является провокацией, инициированной спецслужбами США с целью сорвать съемки его фильма".