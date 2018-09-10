Россия экстрадировала голливудского продюсера в Армению

ЕРЕВАН, 10 сен — РИА Новости. Голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна экстрадировали из России в Армению, где он проходит по делу о мошенничестве, сообщили в понедельник в пресс-службе армянской полиции.
В Армении Мартиросян был заочно арестован. "При объявлении в розыск в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста", — заявили в пресс-службе.
Ранее Верховный суд РФ признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче Мартиросяна. Он работал с такими звездами, как Марк Уолберг и Арнольд Шварценеггер.
Другой адвокат Павел Тимошенков доказывал, что постановление Генпрокуратуры следует считать необоснованным из-за процессуальных нарушений, а обвиняемого надо освободить и отпустить в США. По его мнению, у Армении нет никаких оснований требовать выдачи продюсера, поскольку заведенное на него дело "фактически нарушает территориальную юрисдикцию и является сфабрикованным".
С октября 2017 года 59-летний продюсер содержался в московском СИЗО №4 ("Медведь") из-за запроса Армении о выдаче. Мартиросяна обвиняют в том, что в 2011–2013 годах он присвоил 50 миллионов долларов, выделенных на покупку прав на фильмы. Возбуждение уголовного дела в Армении объясняется тем, что именно в Ереване находится головной офис Армбизнесбанка. Рощин и его подзащитный доказывали, что уголовное преследование кинопродюсера сфабриковано, якобы чтобы тот не смог снять позитивный фильм о Владимире Путине с участием голливудских звезд. Рощин утверждал, что "задержание Мартиросяна является провокацией, инициированной спецслужбами США с целью сорвать съемки его фильма".