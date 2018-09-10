В Москве арестовали водителя, въехавшего в толпу людей

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы санкционировал арест водителя Бекжана Сарбишева, который на машине наехал на пешеходов возле ночного клуба "Аура" в районе метро "Марьино", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Калёнова.

"Сарбишеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 8 ноября", — сказала она.

В воскресенье утром автомобиль Volkswagen Polo сбил группу пешеходов на Новочеркасском бульваре. По данным ГУ МВД, водитель сделал это после конфликта в кафе с участием пострадавших. Он был трезв, не скрывался и дал показания полиции.

По информации пресс-службы посольства Киргизии в Москве, Сарбишев в ночном клубе "Аура" вместе с родителями и друзьями отмечал 18-летие своей сестры. Во время праздника компания молодых людей — выходцев из Киргизии — начала приставать к имениннице и ее подругам. В результате конфликта Сарбишев был избит десятком молодых парней. Позднее, выждав обидчиков на улице неподалеку от заведения, он совершил на них наезд. Один человек погиб, еще десять госпитализированы, в том числе несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения.

Как сообщили журналистам родители 20-летнего водителя, он с детства является инвалидом по слуху и тот факт, что обидчики отобрали у него слуховой аппарат, особенно оскорбил парня.