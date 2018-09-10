В Приморье женщина пойдет под суд за попытку вывоза хвостов изюбра

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жительницу Уссурийска будут судить за попытку незаконного вывоза в Китай из Приморья десятков килограммов лягушачьего жира, а также шкур и костей тигра, медведя и изюбра, сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

Согласно данным следствия, жительница Уссурийска стала участником сообщества контрабандистов и с января 2017 года по январь 2018 года массово приобретала части особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.

"Попытку незаконного вывоза в Китай партии дериватов пресекли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни совместно с пограничным управлением ФСБ и УФСБ России по Приморскому краю. В изъятых у контрабандистов мешках обнаружены шкура амурского тигра, кости пяти особей амурского тигра, медвежьи лапы, когти и желчные пузыри, хвосты и другие органы изюбра, а также десятки килограммов высушенного лягушачьего жира", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приморский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Уссурийска, дело передано в суд.

Женщине предъявлены обвинения в "участии в преступном сообществе", "незаконном приобретении, хранении, перевозке частей и производных особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ", "заранее не обещанном приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем", а также в "покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере организованной группой".

Уточняется, что в отношении остальных членов организованной группы расследование уголовного дела продолжается.