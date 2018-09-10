В Казани полицейские изъяли из иномарки более центнера наркотиков

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли более центнера наркотиков из иномарки в Казани, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что задержанные являлись курьерами, а наркотические средства предназначались для распространения бесконтактным способом в Казани, Набережных Челнах и Уфе.
Волк добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".