В Казани полицейские изъяли из иномарки более центнера наркотиков

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сотрудники полиции изъяли более центнера наркотиков из иномарки в Казани, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ДПС Управления МВД РФ по Казани остановлена иномарка, в которой находились двое 28-летних жителей московского региона. В ходе осмотра автомашины обнаружено несколько тайников, оборудованных в разных частях и механизмах, в которых находились различные наркотические средства и психотропные вещества, а именно: гашиш, мефедрон, кокаин, LCD, амфетамин. Общий вес изъятого составил свыше 116 килограммов", — рассказала Волк.

Она уточнила, что задержанные являлись курьерами, а наркотические средства предназначались для распространения бесконтактным способом в Казани, Набережных Челнах и Уфе.

Волк добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".