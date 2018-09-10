Суд подтвердил взыскание с "Крымского Титана" более 700 миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма подтвердил взыскание с завода "Крымский Титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции") 736,8 миллиона рублей платы за негативное воздействие на экологию после химического выброса на севере Крыма, сообщает крымское управление Росприроднадзора.
"Арбитражный суд Республики Крым принял решение отказать филиалу ООО "Титановые инвестиции" в удовлетворении заявления о признании незаконным требования о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за негативное воздействие", — говорится в сообщении.
"Требование о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет сумму 736,8 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.
Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, началась нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.
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