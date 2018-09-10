Суд подтвердил взыскание с "Крымского Титана" более 700 миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма подтвердил взыскание с завода "Крымский Титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции") 736,8 миллиона рублей платы за негативное воздействие на экологию после химического выброса на севере Крыма, сообщает крымское управление Росприроднадзора.

На заводе в конце августа обострилась ситуация с кислотонакопителем, из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" был остановлен.

"Арбитражный суд Республики Крым принял решение отказать филиалу ООО "Титановые инвестиции" в удовлетворении заявления о признании незаконным требования о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за негативное воздействие", — говорится в сообщении.

В частности, в ходе контроля платы за негативное воздействие на окружающую среду за отходы производства и потребления было определено, что основными видами отходов являются жидкие промышленные отходы в кислотонакопителе.

"Требование о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет сумму 736,8 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.

Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, началась нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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