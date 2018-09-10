Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Уголовное дело о рейдерстве против бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова направлено в суд, сообщается на сайте СК.

Вороненкова, убитого в Киеве полтора года назад, обвиняют в мошенничестве и фальсификации Единого госреестра юридических лиц. В ведомстве отметили, что следователи собрали достаточно доказательств причастности экс-депутата к преступлениям.

По версии СК, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей продали за 20 миллионов. Следователи считают, что именно экс-депутат финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

Расследование началось еще при жизни народного избранника и не было прекращено после его гибели из-за возражений родственников Вороненкова. В суде они планируют доказать, что бывший депутат невиновен.

Убийство Вороненкова

Дениса Вороненкова застрелили в марте прошлого года в центре Киева. В начале октября украинская Генпрокуратура заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. В мае расследование завершилось.

По версии следствия, заказчиком преступления был бизнесмен Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в СК считают, что Вороненков пытался скрыться от следствия: бывшего депутата заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.