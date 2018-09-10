Вороненкова будут посмертно судить за рейдерство

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Уголовное дело о рейдерстве против бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова направлено в суд, сообщается на сайте СК.
По версии СК, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей продали за 20 миллионов. Следователи считают, что именно экс-депутат финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.
Расследование началось еще при жизни народного избранника и не было прекращено после его гибели из-за возражений родственников Вороненкова. В суде они планируют доказать, что бывший депутат невиновен.
Убийство Вороненкова
По версии следствия, заказчиком преступления был бизнесмен Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.
Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в СК считают, что Вороненков пытался скрыться от следствия: бывшего депутата заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.