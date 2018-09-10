Мосгорсуд заочно арестовал бежавшего за границу экс-судью по делу о взятке

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник заочно заключил под стражу бывшего мирового судью Алексея Зорина, обвиненного во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Зорина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания", — огласила тройка судей свое определение.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-судьи мирового участка столичного района Северное Медведково подписано лично главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

"Зорин находится за пределами России, местоположение его не установлено, он объявлен в международный розыск", — отметил следователь. По его словам, санкция на заочный арест необходима для выдачи экс-судьи российским властям в случае обнаружения его за границей.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Зорин уехал из России на автомобиле в Белоруссию, а затем пересек границу с Украиной и исчез. Это было 29 декабря прошлого года.

Бывшему судье Зорину инкриминируется статья "Получение взятки должностным лицом с вымогательством". Дело было возбуждено в середине декабря 2017 года: из оглашенных материалов следует, что судья не раз требовал 20 тысяч рублей от "привлекаемого лица" (детали неизвестны) и в итоге добился своего.

Как сообщает СК РФ, деньги обвиняемый требовал с мужчины, которому за административное правонарушение грозил арест или обязательные работы. Деньги Зорину мужчина передал прямо в суде, положив их в паспорт.

Полномочия Зорина прекращены квалификационной коллегией судей Москвы 30 декабря прошлого года, на следующий день после его побега.

Согласно УПК и закону "О статусе судей", дело в отношении экс-судьи слушает Мосгорсуд.