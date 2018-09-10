МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Смоленской области задержали члена запрещенной группировки "Исламское государство"*. Им оказался уроженец Дагестана Меджид Магомедов.
"Магомедов получил от сотрудников украинских спецслужб задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области", — указано в сообщении.
Имя командира ДНР, убийство которого планировал диверсант, в пресс-релизе не уточняется.
В ходе подготовки убийства Магомедова удалось задержать.
Во время обыска у него нашли самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с глушителем и боеприпасы к нему.
Допрос
"Эсбэушник назвался Рустамом, предлагал получить нам оружие и, может быть, на территории России делать какие-то теракты. Чтобы понять, как мы можем работать, нам дали первый заказ — заказ был в Смоленской области, сказали, что вроде это какой-то командир какого-то ополчения ДНР", — сказал Магомедов.
Задержанный пояснил, что на Украину он переехал после гибели Аниха Хомутаева, главаря одной из ячеек ИГ* в Дагестане.
Он рассказал, как познакомился с представителями "Правого сектора"*, которые и организовали ему встречу с СБУ.
По его словам, в случае успеха он планировал вернуться на Украину, где кураторы из СБУ обещали снабдить его всем нужным для новых терактов в России.
Из показаний задержанного следует, что украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГ* информацией и оружием для организации терактов в России и устранения командиров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.