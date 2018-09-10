МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Смоленской области задержали члена запрещенной группировки "Исламское государство"*. Им оказался уроженец Дагестана Меджид Магомедов.

Согласно сообщению, в начале этого года мужчина приезжал на Украину, чтобы "решить вопросы с эмиссарами ИГ* по ресурсному обеспечению северокавказского бандподполья". Там задержанный познакомился с сотрудниками СБУ и "Правого сектора"*.

"Магомедов получил от сотрудников украинских спецслужб задание по ликвидации командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области", — указано в сообщении.

Имя командира ДНР, убийство которого планировал диверсант, в пресс-релизе не уточняется.

В ходе подготовки убийства Магомедова удалось задержать.

Во время обыска у него нашли самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, а также пистолет с глушителем и боеприпасы к нему.

Допрос

Позднее ФСБ опубликовала видео допроса Магомедова. Из него следует, что СБУ обещала ему десять тысяч долларов за устранение живущего в Смоленске одного из лидеров ополчения ДНР.

"Эсбэушник назвался Рустамом, предлагал получить нам оружие и, может быть, на территории России делать какие-то теракты. Чтобы понять, как мы можем работать, нам дали первый заказ — заказ был в Смоленской области, сказали, что вроде это какой-то командир какого-то ополчения ДНР", — сказал Магомедов.

Задержанный пояснил, что на Украину он переехал после гибели Аниха Хомутаева, главаря одной из ячеек ИГ* в Дагестане.

Он рассказал, как познакомился с представителями "Правого сектора"*, которые и организовали ему встречу с СБУ.

"Я снял квартиру, мне дали координаты и фото этого человека (лидера одного из подразделений ДНР), я стал ходить изучать улицу. 29 августа я снял квартиру и через пять дней эсбэушник Рустам мне скинул местоположение, фото, когда я приехал туда — там был пластид, в дальнейшем я должен был его усовершенствовать под взрывчатку. Еще мне дали 300 долларов, чтобы передвигаться по городу, и на свои нужды", — рассказал террорист.

По его словам, в случае успеха он планировал вернуться на Украину, где кураторы из СБУ обещали снабдить его всем нужным для новых терактов в России.

Из показаний задержанного следует, что украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГ* информацией и оружием для организации терактов в России и устранения командиров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.