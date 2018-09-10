В Москве проверят заявление об угрозах инвалиду от коллекторов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Столичные следователи начали проверку заявления об угрозах со стороны коллекторов в отношении мужчины с ограниченными возможностями и его жены в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, сообщение, из которого следует, что мужчине с ограниченными возможностями и его супруге длительное время поступают звонки от сотрудников коллекторского агентства с угрозами расправы, поступило в интернет-приемную ведомства.

"По поручению руководства ГСУСК России по городу Москве незамедлительно организованно проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала Иванова.