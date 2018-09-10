Врачи рассказали о состоянии пострадавших при нападении на вокзале в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Пострадавшие при нападении мужчины с ножом на Курском вокзале в Москве мужчина и женщина находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городской клинической больнице №29, куда доставили раненых.

Около 4 утра в полицию поступило сообщение, что в зале ожидания на Курском вокзале неизвестный нанес телесные повреждения ножом двум гражданам, пострадавшие были госпитализированы. Позже выяснилось, что задержанный ранее судим по статье "Убийство", в 2006 году его приговорили к 11 годам лишения свободы. Сейчас мужчина, по данным полиции, находится в неадекватном состоянии, его направили на медицинское освидетельствование. Предстоит выяснить, принимал ли он наркотики или алкоголь.

"Мужчина находится в реанимации, ему уже сделали операцию", — сообщили в ГКБ №29, не сделав никаких прогнозов относительно угрозы его жизни.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали, что пострадавшая женщина находится "в хирургической реанимации, состояние пока тяжелое".