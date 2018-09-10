СБУ обещала боевику ИГ* десять тысяч долларов за убийство командира ДНР

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины обещала 10 тысяч долларов члену запрещенной группировки "Исламское государство"* Меджиду Магомедову за устранение живущего в Смоленске одного из лидеров ополчения ДНР, следует из видео допроса, опубликованного в понедельник ФСБ России.

В шестиминутном ролике показано, как силовики задерживают Магомедова на улице, затем проводят обыск в его квартире, где находят стрелковое оружие и взрывчатку, после чего допрашивают.

"Эсбэушник назвался Рустамом, предлагал получить нам оружие и, может быть, на территории России делать какие-то теракты. Чтобы понять, как мы можем работать, нам дали первый заказ – заказ был в Смоленской области, сказали, что вроде это какой-то командир какого-то ополчения ДНР, сказали, что после операции дадут нам 10 тысяч долларов", — сказал Магомедов.

Задержанный пояснил, что на Украину он переехал после гибели Аниха Хомутаева, главаря одной из ячеек ИГ* в Дагестане. Там Магомедов и его сообщники познакомились с представителями "Правого сектора"*, которые и организовали им встречу с СБУ.

© ФСБ России Задержание сотрудниками ФСБ члена "Исламского государства"* Меджида Магомедова в Смоленской области (стоп-кадр видео) © ФСБ России Задержание сотрудниками ФСБ члена "Исламского государства"* Меджида Магомедова в Смоленской области (стоп-кадр видео)

"Я снял квартиру, мне дали координаты и фото этого человека (лидера одного из подразделений ДНР), я стал ходить изучать улицу. 29 августа я снял квартиру и через пять дней эсбэушник Рустам мне скинул местоположение, фото, когда я приехал туда – там был пластид, в дальнейшем я должен был его усовершенствовать под взрывчатку. Еще мне дали 300 долларов, чтобы передвигаться по городу, и на свои нужды", — рассказал террорист.

По его словам, в случае успеха операции он планировал вернуться на Украину, где кураторы из СБУ обещали снабдить его всем нужным для новых терактов в России.

Сколько всего уроженцев Дагестана входит в группу, курируемую СБУ, не уточняется. Имя командира ДНР, убийство которого планировал диверсант, тоже неизвестно.

* Террористическая организация, запрещена в России