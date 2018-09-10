МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал турецкого предпринимателя Селима Куртулмуша и еще четверых человек по обвинению в незаконной банковской деятельности, сообщил РИА Новости его адвокат Дагир Хасавов.
По его словам, Куртулмуша и остальных фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности.
По делу назначены экспертизы. Адвокат рассказал, что задержание прошло в августе.
"Пока о следственных действиях сказать особо нечего, в течение года была прослушка, обнаружены какие-то компании, кто-то кому-то передавал деньги, и следственные органы ошибочно посчитали, что мой подзащитный и остальные фигуранты имели 11% дохода от этой незаконной банковской деятельности", — отметил он.
Хасавов добавил, что бизнесмены пострадали в связи с отсутствием норм в российском законодательстве, регулирующих исламский банкинг.
"Движение товаров есть в крупных рынках — Садовод, Люблино, туда же товары приходят на реализацию. Если говорить о турках, то на 40% упала лира, то товары сюда идут по одной цене, и как вернуть деньги, конвертации нет, и в России тоже рубль не стабильный, и на передний план выдвигаются мусульманские банкиры", — сказал защитник.