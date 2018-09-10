ФСБ задержала члена ИГ*, работавшего на украинские спецслужбы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Смоленской области сотрудники ФСБ задержали члена "Исламского государства"*, который по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора"* планировал убийство одного из лидеров ополчения ДНР, сообщили в ведомстве.

Представитель группировки оказался уроженцем Дагестана Меджидом Магомедовым. На допросе он рассказал, что украинские спецслужбы снабжают боевиков ИГ* информацией и оружием.

Так, в начале года Магомедов приезжал на Украину, чтобы "решить вопросы с эмиссарами ИГ*" по снабжению северокавказского бандподполья ресурсами.

"Они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и "Правого сектора"*. Магомедов получил от сотрудников украинских спецслужб задание по ликвидации командира одного из подразделений Вооруженных сил ДНР, живущего в Смоленской области", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за убийство представителя ополчения в СБУ пообещали боевику десять тысяч долларов.

Магомедова удалось задержать во время подготовки преступления. У боевика изъяли самодельное взрывное устройство мощностью полтора килограмма тротила, пистолет с глушителем и боеприпасы.

Задержанный заявил, что спецслужбы Украины "оказывают активную помощь боевикам ИГ*", финансируя и предоставляя оружие и взрывчатку для организации терактов в России.

Подчеркивается, что членов ИГ* украинские спецслужбы используют "в том числе для устранения лидеров ЛНР и ДНР". Имя командира ополчения, убийство которого планировал диверсант, в пресс-релизе не уточняется.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.