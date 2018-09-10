Житель Архангельска на охоте случайно застрелил брата

МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело против 41-летнего жителя Архангельска, который, охотясь на уток, случайно выстрелил в голову брата, скончавшегося на месте, сообщается на сайте регионального СК РФ.
От полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Назначены экспертизы. Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.