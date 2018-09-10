Житель Архангельска на охоте случайно застрелил брата

МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело против 41-летнего жителя Архангельска, который, охотясь на уток, случайно выстрелил в голову брата, скончавшегося на месте, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Трагедия произошла 1 сентября днем на лесном озере Верхнее в Верхнетоемском районе Архангельской области. "Подозреваемый произвел выстрел из охотничьего карабина по взлетевшим уткам, при этом по неосторожности причинил смертельное огнестрельное ранение головы 34-летнему брату, который встал в лодке во время выстрела и оказался на линии огня", — говорится в сообщении.

От полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Назначены экспертизы. Отмечается, что в ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.