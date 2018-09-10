Убийцу Немцова перевели в другую колонию за нарушение режима

ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, перевели другую колонию как злостного нарушителя порядка. Об этом, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного ГУ ФСИН Ольга Хинданова.
"По закону заключенный может находиться там сроком до одного года", — рассказала Хинданова.
Исправительную колонию №2 создали в середине прошлого века. Он стал отдельным пунктом самого крупного лагеря СССР – Китойлага, силами которого в 1950-х годах строился город Ангарск. Сейчас ИК-2 — это колония строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления.
Расследование убийства Немцова
При этом следствие полагает, что осужденные пошли на убийство исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей.