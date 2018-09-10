Убийцу Немцова перевели в другую колонию за нарушение режима

Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. Архивное фото

Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. Архивное фото

ИРКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, перевели другую колонию как злостного нарушителя порядка. Об этом, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного ГУ ФСИН Ольга Хинданова.

Он отбывал наказание в иркутской исправительной колонии №3, а перевели его в ангарскую ИК-2.

"По закону заключенный может находиться там сроком до одного года", — рассказала Хинданова.

Исправительную колонию №2 создали в середине прошлого века. Он стал отдельным пунктом самого крупного лагеря СССР – Китойлага, силами которого в 1950-х годах строился город Ангарск. Сейчас ИК-2 — это колония строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления.

Расследование убийства Немцова



Бориса Немцова убили на Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле вынесли приговор фигурантам дела о его убийстве — их приговорили на сроки от 11 до 20 лет. Больше всего получил Заур Дадаев. По версии следствия, в Немцова стрелял именно он. Его подельники получили от 11 до 19 лет.

При этом следствие полагает, что осужденные пошли на убийство исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей.

Заказчики убийства политика пойманы так и не были. Мотивы их также неизвестны. Предполагаемым организатором преступления называют Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске. По данным ФСБ, он скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.

