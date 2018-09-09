В Волгограде задержали двоих участников несанкционированного митинга

ВОЛГОГРАД, 9 сен — РИА Новости. Двоих участников несанкционированного публичного мероприятия, организованного сторонниками Алексея Навального, задержали в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В Волгограде в воскресенье состоялся несанкционированный митинг сторонников Навального. Ранее, как сообщили РИА Новости в администрации города, мэрия отказала в проведении публичного мероприятия на площади Ленина из-за работ по благоустройству на этой территории. Однако люди пришли к памятнику Ленину, передает корреспондент РИА Новости.

Участники мероприятия прошли несколько кварталов от площади Ленина до площади Павших борцов, сотрудники полиции информировали людей о том, что митинг не согласован с властями города, и призывали присутствующих разойтись. По окончании несанкционированного шествия корреспондент РИА Новости стал очевидцем того, как двоих участников акции задержали и доставили в отделение полиции.