Сбивший пешеходов на юге Москвы водитель был трезв

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Водитель из Киргизии, который сбил на тротуаре нескольких человек после конфликта в кафе на юге Москвы, был трезв, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Автомобиль Volkswagen Polo сбил группу пешеходов на Новочеркасском бульваре. По данным ГУМВД, водителем оказался гражданин Киргизии, а сделал он это после конфликта в кафе с участием пострадавших. Водитель не скрывался и дал показания полиции.

"По результату медицинского освидетельствования, водитель автомобиля был трезв", — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время точное число пострадавших до сих пор неизвестно. В полицию пока приходит информация из больниц о количестве госпитализированных, она собирается.