В МВД рассказали подробности ДТП с прохожими на юге Москвы

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Водитель, сбивший несколько человек на Новочеркасском бульваре в Москве, оказался гражданином Киргизии, он сделал это специально после конфликта в кафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Polo сбил группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве. По данным телеканала РЕН-ТВ, пострадали пять человек.

"Один из участников… инцидента сел за руль автомобиля и совершил наезд на своих обидчиков", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время водитель задержан, пострадавшие госпитализированы. Их точное число уточняется. В полиции отметили, что водитель не скрывался с места происшествия, он дает показания.

Телеканал РЕН-ТВ сообщает, что задержанный — Бекжан С. 1997 года рождения.

На фотографиях и видео с места ЧП видны кареты скорой помощи, а также разбитый автомобиль.

Видео с места наезда на людей на юго-востоке Москвы https://t.co/n4oJXN6gux pic.twitter.com/owi5Byj3WC — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 9 сентября 2018 г.

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