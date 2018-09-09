На юге Москвы автомобиль въехал в группу пешеходов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Автомобиль Volkswagen Polo сбил группу пешеходов на Новочеркасском бульваре в Москве, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на группу пешеходов. В результате ДТП есть пострадавшие, их количество уточняется", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе, после чего выехала на тротуар, где под ее колеса попали еще три пешехода.

На фотографиях с места ЧП видны кареты скорой помощи, а также автомобиль такси Volkswagen Polo без видимых повреждений.

В настоящее время полиция опрашивает водителя. Погибших, по предварительным данным, нет.

Число пострадавших от наезда на людей на юго-востоке Москвы увеличилось до 10 https://t.co/6SJ8V6VoLL pic.twitter.com/tSt3mdFAF2 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 9 сентября 2018 г.

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