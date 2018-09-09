МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В сети появилось новое видео с плавучим краном, который врезался в одну из опор Крымского моста.
При этом можно наблюдать, что в акватории Керченского пролива бушует шторм.
Утром 8 сентября плавучий кран столкнулся с одной из опор автодорожной части Крымского моста. В результате происшествия были повреждены небольшой участок ограждения и мачта освещения. При этом дорожное полотно и несущие конструкции не пострадали.
На время проверки конструкций моста специалистами из эксплуатационной службы и в целях устранения повреждений движение по дороге на пострадавшем участке было частично ограничено.
К настоящему времени Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме.