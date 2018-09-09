В Сети появилось новое видео столкновения крана с Крымским мостом

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В сети появилось новое видео с плавучим краном, который врезался в одну из опор Крымского моста.

На кадрах, снятых очевидцами на видеорегистратор, запечатлены последствия столкновения крана с мостом, а также работники экстренных служб, которые перекрыли часть дороги.

При этом можно наблюдать, что в акватории Керченского пролива бушует шторм.

Утром 8 сентября плавучий кран столкнулся с одной из опор автодорожной части Крымского моста. В результате происшествия были повреждены небольшой участок ограждения и мачта освещения. При этом дорожное полотно и несущие конструкции не пострадали.

На время проверки конструкций моста специалистами из эксплуатационной службы и в целях устранения повреждений движение по дороге на пострадавшем участке было частично ограничено.

К настоящему времени Крымский мост вернулся к работе в штатном режиме.