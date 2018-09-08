Младшую из сестер Хачатурян перевели в психиатрическое отделение "Бутырки"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Одна из трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца, была переведена в психиатрическую лечебницу следственного изолятора №2 Москвы для проверки ее психического состояния, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.

"В психиатрическое отделение "Бутырки" переведена младшая из трех сестер. Сейчас, скорее всего, ее будут обследовать на предмет психического состояния. Возможно, это требуется для проведения экспертизы", — рассказал правозащитник.

Он отметил, что девушка находится в камере вместе еще с одной совершеннолетней женщиной. "У нее с собой все нужные и необходимые вещи, с ней уже переговорил психолог. Сейчас она будет находиться под наблюдением. Со стороны ОНК мы попросили, чтобы начальство СИЗО внимательно наблюдало за ее безопасностью и состоянием", — добавил Мельников.

Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.