Младшую из сестер Хачатурян перевели в психиатрическое отделение "Бутырки"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Одна из трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца, была переведена в психиатрическую лечебницу следственного изолятора №2 Москвы для проверки ее психического состояния, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.
Он отметил, что девушка находится в камере вместе еще с одной совершеннолетней женщиной. "У нее с собой все нужные и необходимые вещи, с ней уже переговорил психолог. Сейчас она будет находиться под наблюдением. Со стороны ОНК мы попросили, чтобы начальство СИЗО внимательно наблюдало за ее безопасностью и состоянием", — добавил Мельников.
Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.