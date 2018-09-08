На переезде Казанского направления МЖД поезд столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Поезд столкнулся с грузовым автомобилем, выехавшим на пути на переезде Черусти – Кривандино Казанского направления Московской железной дороги, по предварительным данным, водитель остался жив, сообщила пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 17.20 на перегоне Черусти – Кривандино Казанского направления Московской железной дороги водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим грузовым поездом", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на переезде установлена действующая система сигнализации. Машинист подал водителю звуковой и световой сигналы и приступил к экстренному торможению, но расстояние между поездом и грузовиком было недостаточным для полной остановки.

"В результате машину отбросило и произошел сход одной колесной пары локомотива. Для ее возвращения на рельсы на место отправился восстановительный поезд… ожидается небольшая задержка одного пригородного поезда, следующего в Москву", — уточняется в сообщении. По предварительной информации, водитель автомобиля остался жив, добавляется в сообщении.

В пресс-службе МЖД напомнили водителям, что игнорирование мер безопасности ставит под удар не только их жизнь и здоровье, но и создает угрозу для пассажиров поездов, членов локомотивных и поездных бригад.