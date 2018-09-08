В Иркутской области самолет совершил аварийную посадку

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Самолет Ан-24, летевший по маршруту "Красноярск-Усть-Кут-Ленск", совершил аварийную посадку в пятницу в аэропорту Усть-Кута Иркутской области из-за отказа правого двигателя, никто не пострадал, следователи начали проверку, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 7 сентября в 11 часов по местному времени в аэропорту города Усть-Кута Иркутской области совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании "Сириус-Аэро". При заходе на посадку произошел отказ правого двигателя. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту "Красноярск-Усть-Кут-Ленск", — говорится в сообщении.

Добавляется, что посадка произошла в штатном режиме. На борту самолета находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал. Следователи начали проверку.