МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Плавучий кран сорвался с якоря и столкнулся с опорами автодорожной части Крымского моста, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Отмечается, что плавкран погнул несколько метров барьерного ограждения и повредил мачту освещения.

Для буксировки крана, по данным инфоцентра, прибыл буксир строителей со стороны Азовского моря. Сотрудники эксплуатационной службы провели диагностику конструкций, других видимых повреждений не зафиксировано.

Движение по Крымскому мосту ведется в штатном режиме. На замену мачты специалистам потребуется от шести до восьми часов. Они приступят к работам после снятия штормового предупреждения в регионе.

Автодорога по Крымскому мосту — участок федеральной автомобильной дороги А290 (141-160-й километр). Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора. Трассу составляют четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость — 90 километров в час.