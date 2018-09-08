У берегов Крыма спасли экипаж потерпевшего бедствие буксира‍

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Весь экипаж потерпевшего бедствие у берегов Крыма буксира спасен, жизни моряков ничто не угрожает, сообщил РИА Новости помощник руководителя ГУ МЧС по республике Владимир Иванов.

Ранее в ГУ МЧС по республике сообщили, что малый буксир "Шквал" запросил помощь в акватории Черного моря, экипаж покинул судно и дрейфует на плоту в сторону Крыма. Спасательное судно "Меркурий" обнаружило плот со всеми семью моряками, покинувшими буксир, но их эвакуации мешал шторм.

"В 11:17 все члены экипажа подняты на борт сухогруза. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся на борту", — сказал Иванов.

По его словам, моряки на борту сухогруза "Сарыч", который участвовал в поисково-спасательной операции.

"В дальнейшем будет принято решение по доставке их на берег. Главное, что люди живы", — добавил Иванов.