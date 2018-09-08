У берегов Крыма спасли экипаж потерпевшего бедствие буксира‍

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Весь экипаж потерпевшего бедствие у берегов Крыма буксира спасен, жизни моряков ничто не угрожает, сообщил РИА Новости помощник руководителя ГУ МЧС по республике Владимир Иванов.
"В 11:17 все члены экипажа подняты на борт сухогруза. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся на борту", — сказал Иванов.
По его словам, моряки на борту сухогруза "Сарыч", который участвовал в поисково-спасательной операции.
"В дальнейшем будет принято решение по доставке их на берег. Главное, что люди живы", — добавил Иванов.