В Уфе подросток погиб, отравившись газом из баллончика для зажигалок

УФА, 8 сен – РИА Новости. Подросток погиб в Уфе на остановке общественного транспорта, смерть могла наступить от отравления газом из баллончика для заправки зажигалок в маршрутном такси, сообщило следственное управление СК России по Башкирии.

Трагедия с 16-летним мальчиком произошла вечером в пятницу при въезде в Уфу на остановке общественного транспорта "Кооперативная поляна".

"Подросток ехал в маршрутном такси в сторону города, когда почувствовал ухудшение самочувствия и попросил остановиться. После этого мальчик вышел из кабины и упал на землю. Один из пассажиров вызвал скорую помощь. Однако медицинские сотрудники после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть мальчика и вызвали сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, смерть подростка могла наступить от отравления бытовым газом, пары которого тот вдыхал из находящегося при нем баллона", — говорится в сообщении.

Второго сентября во дворе жилого дома в Уфе трое 15-летних школьника вдыхали газ и баллончика, один из них получил смертельное отравление на месте. В тот же день в удмуртском Воткинске четверо мальчиков 14 лет также вдыхали газ из баллона, в результате у одного из них остановилось дыхание, приехавшие медики скорой помощи не смогли его спасти.