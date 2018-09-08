У берегов Крыма ищут экипаж потерпевшего бедствие буксира

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Малый буксир "Шквал" запросил помощь в акватории Черного моря, экипаж покинул судно и дрейфует на плоту в сторону Крыма, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по республике Крым.

В ведомстве сообщили, что в 06.55 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о том, что в районе села Героевка ГО Керчь в двух километрах от берега малый буксир "Шквал" заливает дождем.

"Капитан судна просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве 7 человек. На 07.25 экипаж покинул судно на спасательном плоту в полном составе и дрейфует в сторону мыса Такиль полуострова Крым", — говорится в сообщении.

В проведении поисково-спасательной операции задействованы буксиры "Анапа" и "Меркурий", в готовности в аэропорту Симферополя находятся два вертолёта Ми-8 МЧС России.

На данный момент в районе поиска неблагоприятные погодные условия: волнение моря 4-5 баллов, порывистый северо-восточный ветер 10-12 м/с, местами до 20, сильный дождь, отметили в МЧС.