СК проверяет информацию о побеге россиянки с дочкой из страны

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Следственный комитет России проводит проверку по информации СМИ о россиянке, покинувшей территорию РФ вместе в двухлетней дочкой при странных обстоятельствах, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как сообщила Иванова, по информации СМИ, 33-х летний мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что его жена с двухлетней дочкой покинула Россию и отказываются возвращаться. По словам мужчины, во время кратковременного визита в Москву его жена переписывалась с неизвестными ему мужчинами, после чего уехала и позвонила с сирийского номера, сообщив, что больше не вернётся.

"По информации СМИ о побеге женщины с 2-х летним ребёнком за пределы Российской Федерации проводится проверка", — сказала она.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и местонахождение женщины с ребёнком.