Аксенов назвал сроки рекультивации кислотонакопителя "Крымского титана"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Рекультивация кислотонакопителя завода "Крымский титан", ставшего причиной химвыброса на севере Крыма, займет до пяти лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

"Этого кислотонакопителя быть не должно. Название в данном случае страшное. Впоследствии ни один литр кислоты или вредных веществ в этот накопитель больше попасть не должен… Сама рекультивация, переработка всего, что было накоплено в этом озере, займет, скорее всего, до пяти лет. Тем не менее, к решению этого вопроса приступать надо", — сказал Аксенов после заседания оперативного штаба в Армянске.

По его словам, химзавод готов реализовывать весь комплекс мер за собственные средства.

Ситуация с кислотонакопителем обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянск и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" было решено остановить на две недели.

Нормализовать ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовали в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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