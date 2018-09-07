Аксенов назвал сроки рекультивации кислотонакопителя "Крымского титана"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Рекультивация кислотонакопителя завода "Крымский титан", ставшего причиной химвыброса на севере Крыма, займет до пяти лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Этого кислотонакопителя быть не должно. Название в данном случае страшное. Впоследствии ни один литр кислоты или вредных веществ в этот накопитель больше попасть не должен… Сама рекультивация, переработка всего, что было накоплено в этом озере, займет, скорее всего, до пяти лет. Тем не менее, к решению этого вопроса приступать надо", — сказал Аксенов после заседания оперативного штаба в Армянске.
По его словам, химзавод готов реализовывать весь комплекс мер за собственные средства.
Нормализовать ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовали в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.
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