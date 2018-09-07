В Тамбовской области ребенок погиб, ударив молотком по снаряду

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Семилетний мальчик в Тамбовской области погиб после взрыва боевого снаряда, сдетонировавшего от удара молотком, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

"Семилетний мальчик нашел в сарае старый боевой снаряд и ударил по нему молотком. Боеприпас сдетонировал, ребенка убило осколками. В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении боеприпасов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, допрашивают родственников и очевидцев трагедии.

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