В Крыму нейтрализуют кислотонакопитель, ставший причиной химвыброса

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Парящие участки кислотонакопителя завода "Крымский Титан", ставшего причиной химического выброса на севере Крыма, нейтрализуют с помощью известкового раствора, ситуация пошла на спад, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Армянске в конце августа из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский Титан" решено остановить на две недели. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заверил, что здоровью жителей ничего не угрожает. При этом в качестве предупредительных мер из Армянска и близлежащих сел были вывезены более 4 тысяч детей, которых разместили за государственный счет в санаториях. Следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

"Ситуация пошла на спад. Рецидив, в виде увеличения выбросов паров сернистого ангидрида, может быть в случае увеличения дневной температуры. Сухие участки, которые парят на сегодняшний день, активно засыпаются известковым раствором. Идет процесс гашения этой всей ситуации", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба в Армянске.

По данным оперативного штаба, в регионе значительно сократилось число жалоб в медучреждения от местного населения. Дожди, которые прошли в Армянске и в целом по всему Крыму, являются нейтральными. Превышений концентрации в пятницу загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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