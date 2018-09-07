На юге Москвы рядом с жилым домом нашли крупную змею

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Крупную змею обнаружили в пятницу днем вблизи жилого дома на юге Москвы, на место выехали спасатели, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Змея найдена возле дома №16, корпус 1 на Чертановской улице. По предварительной информации, рептилия могла добраться до дома из ближайшей лесополосы", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на место обнаружения змеи уже выехали специалисты пожарно-спасательного отряда.

В конце августа двадцать змей, в том числе две китайские хабу, 16 обыкновенных гадюк и два мадагаскарских удава, были обнаружены жителем столицы на Ленинском проспекте. Позднее их передали на временное содержание в эколого-биологический центр "Следово" имени Ю.И. Карвацкого в Костромской области.