В Москве неизвестные отобрали у мужчины более миллиона рублей

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Несколько неизвестных с оружием отобрали у мужчины на севере Москвы сумку с крупной суммой денег, введен план "Перехват", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, в сумке находилось свыше 1 миллиона рублей.

"Поступила информация о разбое по адресу: ул. Корнейчука, 24. Несколько неизвестных злоумышленников, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, забрали у него сумку с крупной суммой денег. После этого они скрылись, предположительно, на автомобиле BMW", — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в городе введен план "Перехват", размер материального ущерба устанавливается.

По словам источника агентства, неизвестные не применяли оружие, но нанесли побои потерпевшему. Он получил несерьезные травмы.