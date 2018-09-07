Водопровод на площади Ленина в Петербурге отремонтируют к 16 сентября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы по замене дефектного участка трубопровода водоснабжения на площади Ленина в Петербурге закончатся к 16 сентября, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Шестого сентября произошло технологическое нарушение на стальной водопроводной магистрали, что привело к затоплению проезжих частей в районе площади Ленина. В зону отключения попали 3 жилых дома, хозяйственное помещение в правой части Финляндского вокзала и детский сад. Три дома и хозпостройку подключили по временной схеме водоснабжения, в детский сад была завезена бутилированная вода.

"Ориентировочный срок окончания аварийных работ – 16 сентября. Точная дата будет установлена по результатам вскрытия и анализа повреждений трубопроводов", — говорится в сообщении. На период проведения аварийных работ установлена система временного водоснабжения и мобильная канализационная перекачивающая станция.