Водопровод на площади Ленина в Петербурге отремонтируют к 16 сентября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы по замене дефектного участка трубопровода водоснабжения на площади Ленина в Петербурге закончатся к 16 сентября, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Ориентировочный срок окончания аварийных работ – 16 сентября. Точная дата будет установлена по результатам вскрытия и анализа повреждений трубопроводов", — говорится в сообщении. На период проведения аварийных работ установлена система временного водоснабжения и мобильная канализационная перекачивающая станция.