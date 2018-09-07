В Приморье подросток сбил школьницу на родительском Lexus

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Подросток в Приморье, самовольно взяв у родителей внедорожник, сбил школьницу и уехал с места происшествия, идет проверка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого УМВД России.

В местных Instagram-аккаунтах в пятницу опубликовано фото подростка – предположительного виновника ДТП – рядом с внедорожником Lexus.

"Полиция установила обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних в Дальнегорске и личности участников инцидента. Подростки и их родители опрошены. Установлено, что 15-летний школьник самовольно взял у родителей ключи от автомобиля. Управляя внедорожником, он совершил наезд на 15-летнюю девочку, помог ей подняться и уехал с места происшествия. Пострадавшая получила ушибы и ссадины, ей назначено амбулаторное лечение", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится административное расследование. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Семью взяли под контроль сотрудники полиции, с подростком и его родителями провели профилактическую беседу.