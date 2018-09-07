В Томске проверяют инцидент с вызовом в магазин охраны из-за девочки

НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Полиция Томска выясняет обстоятельства конфликта в одном из магазинов, где якобы вызвали вооруженную охрану, заподозрив семилетнюю девочку в краже леденца, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Собеседник агентства указал, что ведомство проверяет информацию, распространившуюся в интернете, после выяснения всех обстоятельств в полиции примут решение в соответствии с законом.

По данным СМИ, охранник одного из магазинов в Томске заподозрил семилетнюю девочку в попытке кражи леденца, задержал ее и вызвал вооруженную группу быстрого реагирования, несмотря на то, что ребенок хотел расплатиться за конфету. В итоге прибывшей в магазин матери девочки удалось уговорить охранников отпустить ребенка.