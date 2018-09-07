В Нижнем Новгороде на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Водитель автомобиля Suzuki сбил женщину с коляской и младенцем на руках на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, сообщил РИА Новости старший инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУМВД России по Нижегородской области подполковник полиции Дмитрий Мацкевич.

По его данным, ДТП произошло около 19.00 в четверг на улице Деловая.

"Водитель автомобиля Suzuki сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе, с коляской и младенцем на руках. В результате мать была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Ее шестимесячный ребенок получил черепно-мозговую травму, он госпитализирован", — рассказал Мацкевич.

По его словам, ДТП могло произойти из-за сумерек, в которых водитель не заметил женщину с младенцем.

"Основная причина ДТП будет выясняться в ходе административного расследования. Но важно отметить, что трагедия произошла на неосвещенном пешеходном переходе, что могло повлиять на ситуацию. Мы уже выдали предписание на устранение недостатка соответствующим службам, чтобы подобное не повторилось", — отметил сотрудник ГИБДД.